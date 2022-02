Suivez en direct commenté la rencontre entre La Gantoise et Seraing

Reportée à cause de la tempête Eunice qui s'est abattue vendredi après-midi et qui a soufflé une partie du toit de la Ghelamco Arena, la rencontre entre Gand et Seraing a été reprogrammée ce mercredi soir

Hein Vanhaezebrouck devra se passer des services de Julien De Sart, suspendu, de Gianni Bruno et de Nurio Fortuna. 👥 20 namen in de selectie voor #GNTSER morgen. Terug van lang weggeweest: Adewale Oladoye🇳🇬 #jpl #kaagent pic.twitter.com/o6dfaGzMFh — KAA Gent (@KAAGent) February 22, 2022 Côté sérésien, Jean-Louis Garcia se déplacera à Gand sans Jallow, Lahssaini, Sanogo, Djedje, Serwy et Boulenger. Voici le groupe des Métallos : Dietsch, Craninx, Galjé, D’Onofrio, Opare, Faye, Nadrani, Dabila, Poaty, Spago, Sambu Mansoni, Cachbach, Maziz, Cissé, Bernier, Kilota, Marius, Mikautadze, Douane