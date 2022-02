Suivez en direct commenté la rencontre entre La Gantoise et Seraing

Ce vendredi soir en ouverture de la 28ème journée de Jupiler Pro League, La Gantoise reçoit le RFC Seraing.

La Gantoise ne devra pas seulement lutter contre la tempête Eunice ce vendredi soir, mais aussi affronter Seraing. Hein Vanhaezebrouck ne peut pas compter sur beaucoup de joueurs pour le match contre le promu sérésien. Julien De Sart est suspendu tandis que Darko Lemajic, Joseph Okumu, Gianni Bruno et Sulayman Marreh sont blessés. Elisha Owusu est quant à lui incertain.

Du côté de Seraing, Jean-Louis Garcia devra se passer des services de Jallow, Sanogo et Lahssaini, blessés et de Douane, suspendu. Boulenger et Djedje ne sont pas repris.

Voici le groupe sérésien : Dietsch, Craninx, Galjé, D’Onofrio, Opare, Faye, Nadrani, Dabila, Poaty, Spago, Cissé, Kilota, Sambu Mansoni, Cachbach, Bernier, Maziz, Serwy, Marius, Mikautadze.