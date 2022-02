Le Beerschot passe devant Charleroi (2-1)

Après des défaites à Bruges et contre l'Union Saint-Gilloise, le Sporting de Charleroi va tenter de reprendre sa marche en avant sur la pelouse du Beerschot, lanterne rouge de Pro League.

Une rencontre que les Zèbres abordent sans plusieurs cadres: Ali Gholizadeh et Jules Van Cleemput sont blessés, Ali Gholizadeh a écopé de son cinquième carton jaune de la saison le week-end dernier et est donc suspendu.

Edward Still a donc dû réaménager son onze de base par rapport au week-end dernier. Jackson Tchatchoua profite de l'absence de Jules Van Cleemput pour reprendre sa place sur le flanc droit et Vakoun Bayo et Youssouph Badji sont alignés ensemble pour la première fois. Enfin, Hervé Koffi est dans retour entre les perches carolos.