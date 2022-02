Suivez Club de Bruges - Antwerp en DIRECT commenté

On dot souvent "malheur au vaincu". Dans le cas du Topper de dimanche, c'est "malheur à celui qui ne gagne pas", ce qui pourrait faire deux déçus.

On le sait, l'Union survole la phase régulière du championnat et a un beau petit matelas de 9 points d'avance sur le Club de Bruges et 10 sur l'Antwerp (avant les rencontres de ce week-end). Ces deux équipes s'affrontent ce dimanche dans un choc qui sent non seulement la poudre, mais qui sera aussi joué sous le signe de la pression.

Les deux formations ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner. En effet, même si on divisera les points par deux d'ici quelques semaines, rester à bonne distance de l'Union est obligatoire. Mais assurer sa place dans le top 4 l'est aussi.

Les Buffalos ont gagné leur match de retard cette semaine et restent dans la course, donc l'Antwerp et le Club peuvent encore passer par la fenêtre et les deux clubs ne peuvent pas se le permettre, au vu des ambitions affichées en début de saison.

Enfin, on le sait, les deux équipes et les deux directions ne partiront jamais en vacances ensemble, c'est une certitude. Du coup, la rivalité est grande, très grande et cela se verra sur le terrain, comme lors de la rencontre aller. Bref, à l'heure de la digestion du poulet dominical, il faudra l'emporter. Point final.