Zulte prend le large sur Seraing au terme d'un match peu emballant

Les Métallos ont perdu un match qu'ils devaient à tout prix gagner...

Match à ne pas absolument pas perdre pour Zulte, à absolument gagner pour Seraing. Les hommes de Jean-Louis Garcia commençaient bien le match. La demi-volée de Maziz était trop écrasée pour réellement inquiéter Samy Bossut (2e). Les deux équipes se mettaient déjà en difficulté, avec Dyrestam et Pletinckx jaunis dès la 8e minute.

Mikautadze avait une occasion à la 11e minute, mais frappait à côté. Tout comme Maziz quelques minutes après (15e).

Seraing se ménageait sa plus grosse opportunité en première période. Un centre traversait toute la défense de Zulte et arrivait sur Mikautadze. Le Géorgien remettait intelligemment en retrait à Dabila... Qui se loupait et touchait le montant (29e). Un gros raté, qui coûtait cher peu de temps après...

Une passe tranchante déséquilibrait totalement une défense de Seraing bien trop haute. Gano, parti en profondeur à toute allure, essayait de servir Dompé. Dietsch intervenait, mais le ballon revenait sur Vossen, qui ne manquait pas l'occasion d'ouvrir le score (35e).

Possession à la mi-temps : 70 % pour Seraing, 30 pour Zulte. La tactique de Simons fonctionnait parfaitement et les Métallos ne trouvaient pas la solution.

Zulte poussait en début de seconde période, via De Neve (48e). Sur le corner qui suivait, Dietsch se trouait et permettait presque aux hôtes de prendre le large.

En manque d'inspiration - et un peu, au final, de tout - Seraing se reposait comme souvent sur son duo Mikautadze - Maziz. Le centre du Géorgien était un poil trop long pour que le Français puisse le reprendre (52e). De l'autre côté du terrain, Dompé était lancé en profondeur mais personne n'était là pour reprendre sa passe en retrait (58e).

Les minutes s'écoulaient et Seraing ne créait absolument plus rien. Une frappe molle de Marius, monté au jeu à la place d'un Bernier en difficulté, réchauffait un peu les gants de Bossut (72e).

Au final, c'était Zulte-Waregem qui était tout prêt de tuer tout suspens. Kilota tergiversait devant son rectangle, Doumbia se présentait devant Dietsch. Le gardien des Métallos préservait une once d'espoir pour ses couleurs...

Jusqu'à ce que Nathan Verboomen siffle la fin de la rencontre et fasse exulter le Stade Arc-En-Ciel. Zulte se donne de l'air et dépasse Eupen au classement. Les hommes de Timmy Simons sont 15e, avec désormais 6 points d'avance sur des Sérésiens qui vont tout droit vers les barrages pour le maintien.