LIVE : C'est parti entre Anderlecht et Seraing (0-0)

Après avoir lancé sa saison en déplacement en Albanie, Anderlecht doit confirmer face au promu sérésien, qui compte bien enchaîner.

Recevoir les deux promus pour ses deux premiers matchs à domicile : on aurait pu croire que c'était un cadeau fait au RSC Anderlecht par le hasard du calendrier. Une défaite piteuse face à l'Union Saint-Gilloise et un déplacement guère plus convaincant chez un Eupen qu'on promet à la lutte contre la relégation auront suffi à - déjà - mettre la pression sur les Mauves pour ce match face à Seraing.

Au moins le RSCA peut-il compter sur le positif glané en Europe, au KF Laçi : Lior Refaelov semble prêt à débuter un match de D1A (s'il n'en est rien, Kompany aura à l'expliquer à son public après la prestation XXL de l'Israélien en Albanie), Joshua Zirkzee est là, les phases arrêtées ont enfin été efficaces, et Olsson a réussi une première en tant que titulaire bien plus convaincante que ce qu'Ashimeru proposait jusque là. Mais la faiblesse de l'opposition force à la vigilance : Seraing arrive aussi sur une note positive, et jouera sans complexes.

Seraing, pas qu'un oiseau pour le chat ?

Les Métallos ont en effet réagi après un premier match qui les avait déjà désignés comme le candidat n°1 à la descente tant il semblait manquer des éléments nécessaires au maintien. Le retour de l'ancien de la maison Antoine Bernier peut faire frissonner le Lotto Park tant les "ex" ont tendance à briller face aux Mauves, et Marius Mouandilmadji, méconnu, a laissé sa carte de visite contre Malines.

Reste que, défensivement, ce Seraing doit être prenable pour un Anderlecht qui n'a pas le choix : il faut gagner pour éviter de briser la fragile dynamique lancée en Albanie ...

Les onzes probables :

Van Crombrugge / Gomez - Delcroix - Hoedt - Harwood-Bellis - Murillo / Olsson - Cullen - Refaelov / Raman - Verschaeren

Dietsch . Faye - Nadrani - Boulenger - Poaty / Maziz- Cissé - Jallow - Kilota / Mouandilmadji - Bernier