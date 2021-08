Suivez Beerschot - Union en direct commenté (16h15)

Duel très intriguant ce samedi entre le promu surprenant de la saison passée et le promu prometteur de cette saison.

Le Beerschot et l'Union se connaissent bien : pendant plusieurs saisons, ces deux équipes se sont livré une lutte sans merci pour la promotion, elles qui rêvaient de retrouver l'élite et réaffirmer leur statut de second club de la ville. Les Rats ont retrouvé l'élite et les derbies anversois la saison passée, les Unionistes les ont suivis cette année et ont déjà fêté leur retour par une victoire chez le rival anderlechtois.

Et comme pour continuer le parallèle, voilà que l'Union retrouve la D1A avec autant de panache que le Beerschot la saison passée : la défaite face à Bruges n'y a rien changé, cette USG surprend et paraît armée pour faire mieux que lutter contre la relégation. Pendant ce temps, le Beerschot, sur la lancée de sa seconde moitié de saison 2020-2021 compliquée, n'a pas encore réussi à lancer sa saison. Mais le retard de deux buts rattrapé la semaine passée à la Ghelamco Arena doit donner des ailes aux Mauves.

Et si c'était le match du week-end ?

Ces dernières saisons, les promus ont régulièrement prouvé leur valeur, et ce duel entre les champions des deux années précédentes en D1B a tout du duel emballant dans un week-end au final peu riche en affiches. Après un derby brugeois en demi-teinte, et avant un Standard-Antwerp qui promet également, et si ce Beerschot-Union était LE match à ne pas manquer dans cette troisième journée ? Wait and see ...

Les 11 probables :

Beerschot : Vanhamel / De Smet - Van den Buijs - Frans - Dom / Coulibaly - Holzhauser / Suzuki - Sanyang - Noubissi - Eleke

Union Saint-Gilloise : Moris / Bager - Kandouss - Van der Heyden / François - Nielsen - Teuma - Lazare - Lapoussin / Undav - Vanzeir

