Le Club de Bruges reçoit le Cercle ce vendredi

Ce vendredi, le Club de Bruges reçoit le Cercle pour le derby de la Venise du Nord.

Le Club de Bruges tire un peu la langue en ce début de championnat, mais les chiffres restent positifs: 4 points sur 6, cela reste acceptable même si sur le terrain ce n'est pas encore flamboyant.

Ce vendredi, c'est le derby qui sera au programme des hommes de Clement puisque c'est le Cercle qui va se "déplacer" au Jan Breydel. Pour cette rencontre, et une semaine après le duel face à l'Union, Clement pourrait une nouvelle fois surprendre.

En effet, le 4-2-2-2 n'a pas été une réussite et le changement effectué en seconde période a été salutaire. Du coup, on pourrait s'attendre à une équipe une nouvelle fois remaniée, mais toujours sans Vanaken, et cette fois en 4-3-3. Ce dernier est toujours en pleine préparation et même s'il progresse bien, Philippe Clement ne prendra pas le moindre risque avec son numéro 20: il devrait débuter sur le banc.

Voici l'équipe probable de Bruges:

Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Ricca, Balanta, Rits, Vormer, Lang, Dost et De Ketelaere.