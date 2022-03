Suivez la rencontre entre Seraing et le Club de Bruges en DIRECT commenté

En une semaine, la même équipe brugeoise a été étincelante puis a pris l'eau en Coupe de Belgique. Faut-il persister ou alors changer ce qui n'a pas fonctionner?

Alfred Schreuder a aligné deux fois la même équipe, contre l'Antwerp puis contre La Gantoise. Comme tout le monde le sait, les deux résultats ont été totalement différents. Du coup, la question se pose: est-ce que Schreuder doit changer quelque chose? Ou autrement dit: quelle est la vraie version du Club? Celle de l'Antwerp ou celle de La Gantoise?

Charles De Ketelaere pourrait déjà rebattre les cartes. De retour de blessure, le numéro 90 pourrait retrouver sa place dans l'équipe. Adamyan serait alors victime de ce retour. Si Vanaken et Rits semble assurés de débuter la rencontre, la position de Denis Odoi pose question. On le sait, Balanta et Vormer sont à l'affût pour retrouver leur place au milieu de terrain.

Tout comme Hendry, qui il est vrai n'a plus vraiment droit au chapitre depuis quelques semaines, mais les prestations de Mechele ou de Nsoki en Croky Cup n'ont pas rassuré du côté de la Venise du Nord. Quoi qu'il en soit, Schreuder est à l'heure des choix, et il ne devra pas se tromper, sinon c'est l'Union qui va encore sourire.