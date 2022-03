(LIVE) STVV - Malines : Cuypers ouvre la marque !

Trudonnaires et Malinois se rencontrent ce soir pour un match capital dans la bataille au top 8.

Après un nul terne et sans plaisir la semaine dernière face à Ostende (0-0), Saint-Trond a stoppé sa belle série de 9 points sur 9, et est au pied du mur. Les hommes de Bernd Hollerbach sont 10e, à 6 points de la tant convoitée 8e place occupée par Genk. Autrement dit : victoire obligée ce soir, au risque de (presque) définitivement rater le train du top 8 et des play-offs 2.

Côté Malinois, l'on essayera évidemment de fêter la présélection de Nikola Storm chez les Diables Rouges avec une victoire. Les hommes de Wouter Vrancken, 6e avec 46 points mais avec un match à rejouer - face à OHL, peuvent jouer les troubles-fêtes et aller titiller le top 4. Ils ne pourront malheureusement pas compter sur leur gardien Gaetan Coucke - blessé, leurs défenseurs Thibaut Peyre - suspendu et Lucas Bijker - blessé, mais aussi leurs milieux Vinicius Souza - suspendu et Dries Wouters - blessé. De plus, leur latéral droit Sandy Walsh est incertain.

A l'aller, c'étaient les Canaris qui s'étaient imposés sur le score de 0-1, avec un but contre son camp de Bijker.