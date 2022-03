L'Union Saint-Gilloise n'a joué qu'une mi-temps, cela n'aura pas suffi face à Ostende !

Menée, l'Union Saint-Gilloise est revenue après la pause remontée à bloc et portée par un grand Kaoru Mitoma. Elle devra se contenter d'un petit point.

L'Union Saint-Gilloise aurait-elle pris une mauvaise habitude de contre-performances à domicile ? C'est probablement ce que le Parc Duden s'est demandé ce vendredi en voyant le KV Ostende ouvrir rapidement le score chez le leader. On pensait que Felice Mazzù avait trouvé la recette, avec un Kacper Kozlowski à nouveau titulaire pour amener de la créativité dans le jeu offensif de l'USG. Mais ce sont bien les Côtiers qui ont commencé la rencontre tambour battant.

Très vite, le KVO amène le danger, avec un Makhtar Gueye omniprésent qui force notamment un dégagement en catastrophe de Casper Nielsen (3e). L'Union aime laisser le ballon à l'adversaire, et le prouve en se montrant dangereuse en contre via Lapoussin (6e), mais Ostende frappe fort : Maxime d'Arpino envoie un missile dans les filets de Moris sur un second ballon (9e, 0-1).

© photonews

L'Union est très mal rentrée dans son match, Gueye pousse Moris à un arrêt (11e) après s'être promené bien trop aisément. Seules quelques combinaisons fonctionnent, entre Undav et Lapoussin, mais aussi quand Kozlowski, assez à l'aise, trouve Nieuwkoop qui frappe sur Scherpen (15e). Le gigantesque gardien néerlandais (2m06) capte tous les centres maladroits qui arrivent dans sa zone, et Ostende gère tranquillement sa rencontre avec un Gueye en ancrage précieux sur les contres.

En seconde période, Mazzù fait entrer son arme plus si secrète : Kaoru Mitoma, qui avait déçu au moment de remplacer Dante Vanzeir dans le onze, fait son entrée et met véritablement le feu sur son flanc gauche. Il pense égaliser : à la base (d'un bel extérieur du pied) et à la conclusion de l'action, le Japonais voit cependant son but refusé, Teddy Teuma, passeur, étant hors-jeu au début de l'action (53e). À l'heure de jeu, Teuma reprend un ballon en retrait d'Undav et sa frappe, déviée par Scherpen, semble être entrée complètement - mais le VAR ne signale rien (61e).

La délivrance

Le KVO en a plein les pattes, Mazzù fait monter ses armes offensives, mais Alex Millan ne peut reprendre un nouveau centre dangereux venu de Nielsen (65e). C'est ensuite Deniz Undav qui passe à deux reprises tout près de l'égalisation, presque à bout portant, avant que Teuma voie sa frappe frôler la lucarne de Scherpen (78e). Là où tout réussissait à l'Union à l'extérieur du côté d'OHL, cette réussite semble fuir les leaders chez eux. Ostende passera même près du break via Sakamoto (83e).

La délivrance viendra finalement de l'inévitable meilleur buteur du championnat, Deniz Undav : à la toute limite du hors-jeu, l'Allemand finit par tromper Scherpen de la tête sur un superbe service de François, et malgré de longues minutes de vérification par le VAR, cette fois, c'est la bonne (1-1, 84e). Le vent a beau tourner, Ostende pliera sans rompre et ce malgré sept minutes de temps additionnel. Scherpen devra s'employer devant Teuma (90e+1), puis devant Mitoma dans les ultimes secondes (90e+7), et l'USG perd encore deux points : Bruges peut revenir à 5 unités en cas de victoire.