Suivez Genk - Eupen en DIRECT commenté

Les Pandas sont sauvés... et sont bientôt en vacances.

La nouvelle est tombée hier, alors que les Pandas étaient devant leur télévision: le nul de Seraing a automatiquement sauvé l'AS Eupen qui va donc vivre la saison prochaine sa huitième année en D1A. Du coup, les deux dernières rencontres sur la pelouse de Genk et contre Ostende à domicile se joueront pour du beurre.

Enfin d'un point de vue du résultat de l'équipe, qui à part aller chercher des points de plus, n'a plus rien à espérer ni à craindre en cette fin de saison. Cependant, et surtout ce dimanche soir à Genk, certains joueurs ont là une belle opportunité de se mettre en évidence contre une équipe qui croit encore au top 8.

Du coup, quel visage auront les joueurs de Valkanis? Conquérant pour réussir un dernier pied de nez? Ou détaché, avec la tête dans les nuages et dans les catalogues pour réserver les vacances qui arrivent à grands pas? Réponse ce soir dans le Limbourg.