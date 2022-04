(LIVE) Malines - Courtrai (1-1) : le match s'enflamme !

Voici les effectifs alignés pour ce duel entre les deux KV.

Niveau Malinois, Wouter Vrancken aligne Peyre, Vanlerberghe et Van Hoorenbeeck en défense. Pour le reste du 11, c'est le même que d'habitude, avec notamment le trio Schoofs - Storm - Cuypers. Gouet, Engvall et Shved sont sur le banc.

Karim Belhocine et son KVK jouent en 4-2-3-1. A noter que Palaversa et Benchaib sont titularisés au milieu. Selemani et D'Haene sont absents, blessés.