Suivez OHL - Antwerp en direct commenté

L'Antwerp n'est pas l'équipe la plus rassurante, mais ce samedi elle peut donner un coup sur la tête des autres prétendants au top 4.

On le sait, la lutte pour le top 4 fera rage entre l'Antwerp, La Gantoise et le Sporting d'Anderlecht. Si ces deux dernières équipes jouent ce dimanche, le Great Old sera lui sur le terrain dès ce samedi.

Au menu: un déplacement à OHL, sur le terrain d'une équipe... qui a encore un très mince espoir d'intégrer le top 8 en cas de fin de parcours parfait. Du coup, ce ne sera pas une partie de plaisir pour les hommes de Priske qui sont chaque semaine dans l'oeil du cyclone. La pression est énorme sur le groupe de joueurs et le staff et chaque rencontre de l'équipe est critiquée.

Ce samedi, en cas de victoire à Den Dreef, les Anversois pourraient cependant pousser un (petit) ouf de soulagement car ils mettraient une pression de dingue sur les épaules gantoises et anderlechtoises. Le tout avant de recevoir le Cercle lors de la dernière journée. Mais attention: si le Matricule 1 a tout en main pour se joindre au Club de Bruges et à l'Union, il ne faut pas tout envoyer par terre. C'est justement ce qu'on leur a reproché souvent cette saison.