Le groupe carolo pour la réception de Zulte Waregem

Dernier match de la phase classique pour le Sporting, ce dimanche, au Stade du Pays de Charleroi. Contre Zulte Waregem, qui dispute son dernier match de la saison, les Zèbres n'ont besoin que d'un point pour assurer leur place en playoffs 2.

Une rencontre que ne disputera pas Jules Van Cleemput. Absent depuis le 6 mars et le match contre le Standard, l'ancien Malinois n'est toujours pas prêt à faire son retour. Anthony Descotte, Karim Zedadka, Fabio Ferraro et Mehdi Boukamir sont les autres absents du groupe convoqué par Edward Still.

Septième avec trois points d'avance sur Genk, qui se déplace à Seraing et STVV, qui accueille le Standard, Charleroi peut se contenter d'un partage contre le Essevée pour assurer sa qualification pour les playoffs 2. En cas de défaite, les Zèbres devront espérer qu'au moins un de leurs deux poursuivants perdent des plumes.