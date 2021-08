Suivez en direct commenté la rencontre entre le Beerschot et le Standard de Liège

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplaçait au Kiel pour y affronter le Beerschot lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye avait confié en conférence de presse que Klauss, Muleka et Al-Dakhil étaient incertains. Seul le Brésilien est finalement apte pour cette rencontre face aux Rats. Le T1 des Rouches a décidé d'aligner Amallah et Dønnum ce dimanche. Le Marocain et le Norvégien fêtent ainsi leur première titularisation cette saison avec le matricule 16.

Standard : Bodart, Siquet, Sissako, Laifis, Gavory, Cimirot, Raskin, Bastien, Amallah, Dønnum & Klauss

Côté anversois, Peter Maes pouvait compter sur le retour de Sanusi. Radic et Noubissi sont titulaires.