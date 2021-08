Zaroury réveille le Mambourg!

Huit mois après avoir quitté le Great Old, le coach du Sporting de Charleroi retrouve ses anciennes couleurs. Mais "c'est un détail", insiste-t-il.

Déjà membre du staff d'Ivan Leko à Bruges, Edward Still avait suivi l'entraîneur croate à l'Antwerp en début de saison dernière. Un début de saison convaincant, de belles prestations européennes et une Coupe de Belgique plus tard, le duo Leko-Still avait quitté Anvers pour le Chine début janvier.

Huit mois plus tard, Edward Still retrouvera pourtant l'Antwerp en tant que T1 du Sporting de Charleroi. Un match forcément spécial, même s'il ne veut pas en faire des tonnes. "Le fait qu'il y a encore beaucoup de personnes avec qui j'ai une très bonne relation, ça joue, ça rajoute des émotions. Mais c'est un détail. Il y a un petit truc en plus, mais ce qui compte c'est le contenu, ce qui se passe entre 20h45 et 23 heures sur le terrain, le reste, c'est de l'histoire en plus, mais ce n'est pas important", a-t-il insisté en conférence de presse.

Et sur le terrain, devant son public, le Sporting de Charleroi aura à cœur de prolonger son brevet d'invincibilité, contre des Anversois qui ont impressionné à Sclessin dimanche dernier.