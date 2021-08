Suivez en direct commenté la rencontre entre Seraing et Ostende

Ce samedi (18h30), le RFC Seraing recevra Ostende lors de la 4ème journée de Jupiler Pro League. Les Métallos ont à coeur d'enregistrer un deuxième succès au Pairay.

Le RFC Seraing veut de nouveau s'imposer à domicile et prendre les trois points contre Ostende. Toutefois, Jordi Condom devra se passer de trois titulaires indiscutables ce week-end. En effet, Sami Lahssaini est toujours absent, Antoine Bernier est blessé et Benjamin Boulenger est suspendu. Le T1 des Métallos, qui attend toujours ses renforts comme il l'a confié en conférence de presse, devrait titulariser Théo Pierrot en défense et peut-être aligner le jeune Zakaria Silini en attaque pour la réception des Côtiers.

Il faut dire que le technicien espagnol ne dispose pas de beaucoup d'options sur son banc. À Courtrai, il n'avait d'ailleurs aucun joueur offensif prêt à monter au jeu. La direction sérésienne devra s'activer durant les prochains jours pour renforcer son noyau.