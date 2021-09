Anderlecht-La Gantoise en direct commenté

Repoussé pour permettre aux deux équipes de se concentrer sur leur barrage européen, le duel de la cinquième journée entre Anderlecht et la Gantoise a finalement lieu ce jeudi au Lotto Park.

Avec quels choix pour Vincent Kompany? Si devant, le coach du Sporting a pris l'habitude de faire tourner son effectif, l'arrière-garde, elle, ne change plus. Alignés ensemble à Genk, contre Malines et au Standard, Sergio Gomez, Taylor Harwood-Bellis, Wesley Hoedt et Amir Murillo devraient à nouveau prendre place devant Hendrik Van Crombrugge. Devant ce quatuor, le duo formé par Josh Cullen et Kristian Olsson est égaleemnt depuis un moment.

C'est donc dans la ligne offensive qu'il pourrait y avoir un ou des changement(s). Dimanche, à Sclessin, Vincent Kompany avait opté pour Lior Refaelov, Yari Verschaeren, Anouar Ait El Hadj et Christian Kouamé. Le coach du Sporting pourrait opter pour la même composition. À moins que Benito Raman, qui avait débuté les six premiers matchs de championnat, ne retrouve une place sur l'échiquier?