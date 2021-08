OHL veut enfin transformer l'essai

OHL cherche sa première victoire de la saison, alors qu'Eupen est toujours invaincu.

Depuis le début de la saison, OHL n'a perdu qu'une seule fois: la semaine dernière, et lourdement sur la pelouse de Genk (4-0). Les hommes de Marc Brys ont réalisé trois nuls avant cela, mais les points ne s'acucmulent pas et les Louvanistes sont à la 17ème place.

Recevoir Eupen est donc la bonne occasion pour valider une première victoire cette saison pour Mercier et ses coéquipiers. Cependant, les Pandas ne sont pas des oiseaux pour le chat cette saison. Après avoir joué le Club de Bruges, Anderlecht, Malines et STVV, les Pandas ont 8 points et sont toujours invaincus.

La rencontre de ce samedi (18h30) vaudra donc son pesant de cacahuètes. Et il est clair qu'OHL ne peut se permettre de perdre une nouvelle fois.