🎥 Poussé par un douzième homme bien présent, le Standard de Liège enregistre sa première victoire à domicile

Ce vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège accueillait le KV Ostende.

Mbaye Leye alignait le même onze que celui présent au coup d'envoi au Beerschot dimanche dernier. Ameen Al-Dakhil, qui était de retour dans le groupe, était présent sur le banc tout comme les nouvelles recrues Ramza Rafia et Daouda Peeters. Côté côtier, Blessin alignait quasiment son équipe type, un seul changement avec la titularisation d'Osifo à la place d'Amade, suspendu.

D'entrée de jeu, le ton et le tempo étaient donnés avec un douzième homme présent en masse à Sclessin.

Poussés par leurs supporters, les Rouches pousseront directement vers l'avant et obtiendront rapidement deux occasions via Klauss. Bien servi dans le rectangle par Bastien, le Brésilien placera le cuir au dessus (7e) avant de placer une belle reprise de la tête sur corner, mais le ballon sera dévié par Hubert (10e). Après une certaine accalmie, Nicolas Raskin tentera sa chance à distance avec une frappe puissante mais celle-ci filera juste à côté du poteau droit d'Hubert (27e). Ostende réagira en fin de première période avec une tête de Theate qui passera juste à côté (40e) et un tir d'Ambrose contré par Bodart (44e). Hubert captera ensuite une tête de Sissako (45e). Le score sera nul et vierge à la pause.

Dès l'entame de la seconde période, les Rouches obtiendront une opportunité. À la réception d'une d'une jolie talonnade de Klauss, Donnum décochera un tir puissant repoussé par Hubert en corner (46e). Nouvelle occasion pour le Standard peu avant l'heure de jeu lorsque Raskin, seul face à Hubert, verra le portier adverse détourner son tir en corner (59e). Les Côtiers réagiront avec une infiltration de Ndicka dans le rectangle, mais Bodart réalisera un arrêt décisif (61e). Les Rouches parviendront finalement à ouvrir le score vers la fin de rencontre. Amallah reprendra un second ballon de la tête sur un coup franc de Siquet (78e), 1-0. Certains observateurs et joueurs du KVO réclameront un hors-jeu malgré l'intervention du VAR.

Dans les arrêts de jeu, Klauss poussera Hubert à la parade avec une frappe puissante (90e+2). Le score ne bougera plus, le Standard de Liège s'impose 1-0.

Dans un Sclessin bien garni, le Standard de Liège a pu compter sur le soutien de ses nombreux supporters venus en masse. Plusieurs occasions dans ce match équilibré, mais ce sont les Rouches qui ont été plus efficaces ce vendredi soir. Le matricule 16 enregistre sa première victoire à domicile cette saison et compte dorénavant 10 points sur 15. Les Liégeois s'emparent provisoirement de la 1ère place du classement.