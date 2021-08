Vossen égalise (1-1)

Sevré de victoire depuis le premier match de la saison à Ostende, le Sporting de Charleroi se déplace à Zulte Waregem avec la ferme intention de décrocher les trois points.

Après des partages contre STVV, à OHL et contre l'Antwerp, les Zèbres retrouveront-ils le chemin du succès ce dimanche au Stade Arc-en-ciel? C'est l'objectif des Zèbres. Mais Edward Still sera privé d'un de ses titulaires: le jeune Stelios Andreou, touché à la cheville, qui avait disputé l'intégralité des quatre premières rencontres de championnat.

Le coach du Sporting avait aligné la même équipe à OHL et contre l'Antwerp, il devra, au minimum opéré un changement ce dimanche. L'heure du jeune Martin Wasinski aux côtés de Dorian Dessoleil et Stefan Knezevic? Le joueur de 17 ans est le troisième défenseur central présent dans le groupe. À moins qu'Edward Still ne décide de faire reculer de Guillaume Gillet qui avait débuté sur le banc les deux dernières rencontres de championnat...