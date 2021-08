Nicholson réveille le Mambourg (1-0)

7



QUel début de match à CHarleroi! Morioka s'infiltre et trompe Vanhamel, mais De Smet repousse... de la main. Monsieur Dierick, n'hésite pas: il indique le point de penalty et la direction des vestiaires au défenseur du Beerschot. Mais Morioka ne transforme pas l'essai: Vanhamel part du bon côté et repousse.