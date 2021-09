LIVE : Malines égalise via Storm ! (1-1)

La trêve internationale a fait du bien à tout le monde, et va permettre aux Mauves de se relancer. Du moins, si tout se passe bien.

En conférence de presse, Kompany en a un peu ri jaune : "Vous revenez encore avec Vitesse ...", blague-t-il quand le barrage européen est évoqué. Mais l'élimination en Conference League ne date que de deux rencontres, et le match de championnat ayant suivi s'est soldé par une frustrante défaite à Genk, où le RSCA méritait bien un point.

Bref : le traumatisme n'a pas encore été évacué, et le public anderlechtois revient au Lotto Park pour la première fois depuis. Il faudra donc absolument l'emporter, lui offrir du spectacle : ce fut le cas lors des deux derniers matchs à domicile, face à Seraing (3-0) et, donc, Vitesse (3-3), malgré la déception. Le KV Malines est sur courant alternatif, capable de profiter des days-off d'adversaires de qualité (l'Union et l'Antwerp, battus) mais aussi de contre-performances notables (défaites à Seraing, contre Eupen). Malgré leur classement équivalent (14e et 15e avec 7 unités), Anderlecht est favori et doit l'assumer.

Enfin de la clarté

Premier match post-deadline day de mercato pour Anderlecht : la clarté est désormais totale dans le noyau, qui plus est avec le départ d'Isaac Kiese Thelin. Joshua Zirkzee doit se ressaisir, car Christian Kouamé a convaincu durant sa brève montée à Genk. Anouar Aït El-Hadj y a montré pourquoi il doit toujours être titulaire. Yari Verschaeren, rentré tard de Kazan, pourrait encore débuter sur le banc, mais le niveau hésitant de Refaelov laisse un point d'interrogation.

Quelle que soit l'équipe alignée, la victoire est un must pour Anderlecht. La spirale négative commencerait à devenir intenable ...