Depoitre égalise (2-2)

De bonnes et de mauvaises nouvelles pour Edward Still avant un déplacement compliqué.

Deux semaines après son carton contre le Beerschot, le Sporting de Charleroi prendra la direction de la Ghelamco Arena pour défier la Gantoise, ce dimanche. Une rencontre à laquelle ne participeront pas Anass Zaroury et Stefan Knezevic: titulaires lors de toutes les rencontres du début de championnat, le jeune attaquant belge et le défenseur suisse sont blessés et forfaits.

Mais Edward Still récupère aussi plusieurs membres de son onze de base: Stelios Andreou et Marc Ilaimaharitra, désigné nouveau capitaine carolo suite au départ de Dorian Dessoleil, font leur retour dans le groupe.

Enfin, le Sporting pourra aussi compter sur plusieurs recrues de fin de mercato: le portier Didier Desprez et les défenseurs Valentine Ozornwafor et Loïc Bessilé font leur première apparition dans la sélection carolo.