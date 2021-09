(Direct) Des petites erreurs qui se paient Cash (1-1)

Après deux défaites consécutives, Eupen veut éviter la spirale négative en ramenant un petit quelque chose de la Venise du Nord.

Après un excellent déut de saison, Eupen a perdu deux fois de suite, et à domicile qui plus est. C'était contre Seraing et l'Antwerp et ce vendredi les Pandas ont l'occasion de se relever en reprenant leur marche en avant à Bruges.

Pour cette rencontre, Kramer doit encore se passer de Nurudeen, ce sera donc Himmelmann dans les buts. Andreas Beck pourrait aussi faire son retour sur le côté droit. Voici l'équipe probable des Pandas.

Himmelmann, Beck, Heris, Amat, Agbadou, Ndri, Cools, Peeters, Kayembe, Prevljak et Nuhu.