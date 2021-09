Suivez en DIRECT commenté le déplacement d'Eupen au Beerschot

Les hommes de Stefan Kramer doivent profiter de leur lancée pour prendre trois points avant un calendrier compliqué.

En début de saison, les Pandas ont surpris tout le monde. L'espace d'un week-end, ils ont même été à la première place du classement de notre belle Pro League. Mais depuis.... tout a changé.

Depuis il y a eu deux défaites, à domicile, contre Seraing et l'Antwerp, avant une belle victoire sur la pelouse du Cercle pour rester au milieu du classement. Ce samedi, l'occasion est belle pour les Pandas de prendre trois points de plus tout en laissant le Beerschot et son nouveau staff dans le bas du classement.

Pour ce duel, Krämer est privé de Nurudeen et Ngoy, qui sont blessés. L'occasion pour Himmelmann et Nuhu d'avoir encore du temps de jeu.

Eupen: Himmelmann, Amat, Agbadou, Heris, Lambert, Ndri, Cools, Kayembe, Peeters, Prevljak et Nuhu.