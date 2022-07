(Direct) - Eupen reprend espoir (2-1)

Il y a un an, le Sporting de Charleroi s'imposait à Ostende. A quel point le onze de départ des Zèbres a changé?

Beaucoup de clubs parlent de stabilité. Au début de chaque saison, ils annoncent que la progression se fera sur plusieurs années. Il est difficile pour les suiveurs et les supporters de vérifier cela au-delà des résultats, qu'ils soient sportifs ou financiers. Une bonne façon de se rendre compte de l'évolution d'un groupe, c'est de regarder quelle équipe était alignée lors du premier match de la saison précédente. C'est ce que nous allons faire.

Le 24 juillet 2021, les joueurs d'Edward Still ouvraient leur championnat en déplacement sur la pelouse du KVO, révélation de la saison précédente, mais en chantier avec un Theate sur le départ. On le savait à l'époque : certains joueurs sur la pelouse ne termineraient pas la saison au Mambourg. C'était le cas pour Chris Bedia, titulaire en l'absence de Nicholson et même premier buteur de la saison des Zèbres dès la 8ᵉ minute.

Guillaume Gillet a aussi connu le même chemin, même si ce n'était pas prévu au départ de la saison. Il termina même l'exercice à Waasland Beveren, ne rentrant pas dans les plans de Still. Pour le reste, on peut le dire, les autres joueurs sont encore au Mambourg.

Enfin, Dorian Dessoleil vivait aussi ses derniers moments avant de rejoindre l'ambitieux projet de l'Antwerp. Finalement, ce transfert n'aura pas été fructueux pour lui puisqu'il n'a pas beaucoup joué et qu'en plus, il a un bon de sortie.

Les autres joueurs présents à la Côte il y a un an sont toujours au Mambourg: Koffi, Van Cleemput, Andreou, Knezevic, Kayembe, Ilaimaharitra, Morioka et Zaroury. Sur le banc, il y avait aussi Wasinski, Keita, Gholizadeh ou encore Tchatchoua.