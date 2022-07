Suivez en direct commenté la rencontre entre Malines et l'Antwerp

Ce samedi après-midi (16h), le KV Malines recevra l'Antwerp lors de la première journée de Jupiler Pro League.

Mark van Bommel sait les attentes sont très élevées, son président est si ambitieux et les joueurs disent également vouloir remporter le titre cette saison. "D'accord, c'est notre objectif. Mais nous devons encore franchir de nombreuses étapes. Nous en sommes à quatre semaines, il ne faut pas encore s'attendre à des miracles. Nous devons avoir une certaine structure en place et c'était le cas contre Drita. Ce n'était pas encore affiné, on ne parvient pas à détruire complètement notre adversaire", a confié le technicien néerlandais en conférence de presse.

Le match retour contre Drita aura lieu la semaine prochaine, mais place au KV Malines ce dimanche. "Un adversaire que nous connaissons bien maintenant, puisque nous l'avons déjà affronté en préparation (victoire 4-0, ndlr). Mais dimanche, nous devrons faire mieux que jeudi soir si nous voulons obtenir un résultat."

De leur côté, les Malinois auront à coeur de bien débuter le nouvel exercice contre les Anversois. Pour cette rencontre, Danny Buijs a repris 19 joueurs dans sa liste.