L'Union Saint-Gilloise peut-elle immédiatement lever les doutes ?

L'USG entame sa seconde saison dans l'élite, et veut éviter le faux départ.

Tant de questions entourent ce premier match de l'Union Saint-Gilloise. Quel sera le premier onze de Karel Geraerts ? À quoi ressemblera sa patte ? Quel visage aura cette USG privée de Casper Nielsen et Deniz Undav ? Embryon de réponse ce soir au STVV. Un déplacement lointain et loin d'être facile, chez des Trudonnaires plus que jamais teintés de Japon. Shinji Kagawa est toujours là et sera l'une des attractions de la saison, maintenant que l'international a pu disputer une préparation complète...

Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h30 sur Walfoot.

📊 Prêts pour demain? Met deze stats' en onze eerste selectie van het nieuwe seizoen ben je helemaal mee! 👌 pic.twitter.com/DZ31ilqSU8 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 22, 2022

𝗡𝗘𝗪 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 🐥 l Vandaag beginnen onze Binken aan een nieuw hoofdstuk. Nieuwe doelen om samen te behalen. Let's do this! 😤



👉 Loketten geopend voor ticketverkoop



🟡🔵 Elke Bink telt. pic.twitter.com/0uTB5rfJ0Y — STVV (@stvv) July 23, 2022

L'Union peut-elle confirmer sa belle saison malgré les départs ? Saint-Trond fera-t-il mieux en 2022-2023 ? Pariez avec notre partenaire betFirst !