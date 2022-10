Grande première pour Steven Defour contre le Club de Bruges

Déplacement compliqué, samedi soir, pour le Kavé, qui défie le Club de Bruges au Jan Breydelstadion. Les Brugeois seront revanchards deux semaines après la lourde défaite au Standard, mais les Malinois doivent engranger des unités pour poursuivre leur remontée au classement.

Une rencontre particulière pour Steven Defour qui, pour la première fois, va endosser le costume de T1 pour un match de Pro League. Danny Buijs avait été exclu contre OHL avant la trêve et c'est donc Steven Defour qui va assurer l'interim sur le banc malinois, avec le soutien de Frederik Vanderbiest.

Un défi que l'ancien capitaine du Standard et d'Anderlecht aborde avec sérénité. "Je ne suis pas nerveux, je suis prêt", a-t-il précisé en conférence de presse d'avant-match. "On a bien discuté et bien préparé le match avec le coach, car on sait que l'on ne pourra pas communiquer durant la rencontre. Une fois le premier coup de sifflet, ce sera à moi et à Fred de prendre la main."

Et Steven Defour sait à quoi s'attendre sur la pelouse du champion de Belgique en titre. "Contre le Club, tu n'as pas le choix, tu dois être au top pour espérer faire un résultat. (...) Mais nous allons entamer ce match avec l'intention de le gagner", insiste-t-il.