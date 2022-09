Suivez en direct commenté la rencontre entre le Standard et Seraing

Derby au liégeois au programme ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila devait à nouveau se passer des services de Laifis, Ngoy et Emond, blessés. Mais aussi de Balikwisha, suspendu. L'entraîneur prinicpal du Standard de Liège effectuait plusieurs changements par rapport au onze de départ qui avait affronté le Club de Bruges. Laursen, Melegoni, et Perica étaien alignés d'entrée de jeu tandis que Dragus et Cimirot débutaient sur le banc.

Standard : Bodart, Dewaele, Dussenne, Bokadi, Laursen, Melegoni, Raskin, Dönnum, Zinckernagel Amallah, Perica

Côté sérésien, José Jeunechamps alignait quasiment la même équipe qui s'était inclinée 2-1 à l'Antwerp lors de la journée précédente. Lahssaini était titulaire tandis que Ba ne faisait pas partie du noyau.

Seraing : Dietsch, Sambu Mansoni, Mbow, Sylla, Trémoulet, Poaty, Cachbach, Lahssaini, Sissoko, Bernier, Mouandilmadji