Suivez en direct commenté le choc wallon entre le Sporting de Charleroi et le Standard de Liège

Choc wallon au programme ce dimanche soir (18h30) lors de la onzième journée de la Jupiler Pro League.

Le Sporting de Charleroi veut enchaîner et confirmer sa bonne forme après son succès à Anderlecht. Edward Still a annoncé son groupe dans lequel on ne retrouve pas Hervé Koffi. Le technicien carolo conforte son choix en laissant souffler son gardien. Pour le reste de la sélection, aucune surprise est à noter.

Après la déconvenue subie face à Seraing lors du derby liégeois à Sclessin, le Standard doit se reprendre au Pays Noir. Ronny Deila peut compter sur les retours de Laifis et Balikwisha, mais doit toujours se passer des services de Ngoy.

Les Rouches pourront compter sur le soutien de plus de 1200 supporters qui feront le déplacement au Mambourg. Un déplacement qui a bien réussi au matricule 16 lors des deux dernières rencontres. Jamais deux sans trois ?