Suivez Club de Bruges - Westerlo en DIRECT commenté

Le Club de Bruges recevra Westerlo ce samedi soir au Jan Breydel.

Après le match contre l'Atlético en Ligue des champions et avant.... le match à l'Atlético en Ligue des Champions, le Club de Bruges doit satisfaire à ses obligations "made in Pro League". Ce samedi, les champions en titre recevront Westerlo dans le cadre de la 11ᵉ journée de championnat.

Pour cette rencontre, Carl Hoefkens ne pourra pas compter sur Boyata et a décidé de laisser trois joueurs au repos : Jutgla, Sylla et Sowah. Les autres joueurs sont aptes, y compris Lang et Skov Olsen. Voici les joueurs sélectionnés par le coach du Club.