Anderlecht privé de deux cadres pour le déplacement à Malines

Déjà absent au coup d'envoi d'Anderlecht - West Ham ce jeudi en Conference League, Jan Vertonghen ne semble pas remis. Malade, le défenseur central est toujours indisponible pour le déplacement de ce dimanche à Malines.

Alors qu'il était lui titulaire en Europe jeudi, Majeed Ashimeru est également absent, malade lui aussi. Notons que Lucas Stassin, présent dans le groupe cette semaine, n'est pas là après son match complet en U23.

