Suivez en direct commenté la rencontre entre Seraing et Ostende

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing reçoit le KV Ostende lors de la onzième journée de Jupiler Pro League.

Après son beau succès enregistré au Standard de Liège, le RFC Seraing veut enchaîner et décrocher une deuxième victoire de suite contre Ostende ce samedi. La dernière fois que les Métallos ont réalisé un 6 sur 6, il faut remonter au mois de novembre 2021 (victoire à OHL 1-3 et contre le STVV 2-0). De plus, les Sérésiens veulent également remporter leur première victoire de la saison au Pairay. La dernière victoire à domicile date du 26 janvier 2022 face au Beerschot (2-1).

José Jeunechamps, qui doit encore se passer des services de Lepoint, Kilota, Ba, Dembele et D'Onofrio, devrait aligner vraisemblablement la même équipe qui s'est imposée à Sclessin vendredi dernier.

Groupe sérésien : Dietsch, Galje, Martin, Sylla, Mbow, Tremoulet, Solheid, Tshibuabua, Opare, Mansoni, Poaty, Abanda, Conceiçao, Guillaume, Mvoue, Cachbach, Lahssaini, Sissoko, Vagner, Bernier, Mouandilmadji, Elisor, Ifoni

Onze probable : Dietsch, Sambu Mansoni, Mbow, Sylla, Trémoulet, Poaty, Sissoko, Cachbach, Lahssaini, Bernier, Mouandilmadji

Côté ostendais, il est également obligatoire de prendre des points en Province de Liège. Yves Vanderhaeghe doit se passer des services de D'Arpino, D'Haese et Schelfhout, tous trois blessés, mais aussi d'Atanga et Rocha, suspendus.

Groupe KVO : Hubert, Phillips, Badu, Tanghe, Urhoghide, Katelaris, Medley, Capon, Wylin, Ndicka, Albanese, Amade, Dewaele, Bätzner, Sakamoto, Boonen, McGeehan, Musayev, Ambrose, Hornby, Berte

Onze probable : Hubert, Tanghe, Urhoghide, Capon, Dewaele, McGeehan, Ndicka Sakamoto, Bätzner, Ambrose, Hornby