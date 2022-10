Les Zèbres gaspillent un avantage de deux buts, la crise s'installe à Charleroi

De 2-0 à 2-2 en une mi-temps, Charleroi perd de précieuses plumes, à domicile, contre Courtrai. Un partage qui tombe très mal après les défaites concédées contre le Standard et Saint-Trond.

Après un début de saison décevant et un non-match total à Saint-Trond, les supporters carolos avaient décidé de mettre à profit la réception de Courtrai pour manifester leur mécontentement. Via 12minutes de silence d'abord, suivies de nombreux chants de protestation, tous dirigés vers Mehdi Bayat.

Heymans et Ilaimaharitra pour lancer Charleroi

C'est donc dans un contexte particulier que les Zèbres ont entamé ce match capital. Car ils devaient profiter de la réception d'une équipe dans le doute pour engranger des points et se relancer. Avec plusieurs changements dans le onze de base d'Edward Still: le retour de Loïc Bessilé dans l'axe central, le repositionnement de Joris Kayembe sur le flanc gauche et un trio offensif composé d'Isaac Mbenza, de Daan Heymans et d'Amiz Hosseinzadeh.

Des choix qui s'avèrent rapidement payants, puisque c'est Isaac Mbenza qui offre le ballon du but d'ouverture à Daan Heymans à la 27e. Un but qui récompense la domination carolo de la première demi-heure de jeu et qui va vite être suivi d'un second. D'une frappe puissante et bondissante, Marco Ilaimaharitra surprend Marko Ilic et fait le break pour Charleroi, juste avant la pause.

𝗛𝗮𝗹𝗳 𝗧𝗶𝗺𝗲 I 𝟮 - 𝟬



Bonne première période des gars, qui mènent confortablement au marquoir ! #RCSC #CHAKVK #AllezLesZèbres pic.twitter.com/IxGVg3r63W — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) October 18, 2022

Réaction courtraisienne au retour des vestiaires

Mais le Sporting n'a pas conservé longtemps son avantage de deux buts. La faute à un temps fort courtraisien qui s'est ponctué par un but en début de seconde période. Après deux bonnes interventions de Patron devant Keita et D'Haene, c'est Gueye qui profite d'un bon centre de Lamkel Zé pour relancer les Kerels. Il reste 38 minutes à jouer et le match est totalement relancé.

Mais Charleroi résiste aux assauts courtraisiens et s'offre plusieurs opportunités en contre. À 20 minutes du terme, Nadir Benbouali, tout juste monté à la place de Mbenza, passe d'ailleurs tout près du 3-1, mais sa tentative est contrée par un excellent tacle de Silva, venu prêter main forte à son gardien.

La chance de Charleroi était passée et Courtrai va en profiter dans les toutes dernières minutes. Oublié au second poteau, Felipe Avenatti place un coup de tête imparable et égalise... Les supporters réagissent en inondant la pelouse de fumigènes, le match est interrompu par l'arbitre.

Les acteurs remontent sur la pelouse 10 minutes plus tard, sous les sifflets du public carolo. Mais la rencontre pourra aller à son terme et se solder sur un partage. Les Zèbres ont laissé filer une victoire qui semblait quasiment acquise à la pause et ce partage risque de +faire très mal au moral carolo.