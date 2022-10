Suivez en direct commenté la rencontre entre Malines et le Standard

Ce mercredi soir (20h45), le Standard de Liège se déplace au KV Malines lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège affiche un magnifique bilan de 18 points sur 21 et veut enchaîner après ses victoires contre Charleroi et l'Antwerp. "Nous allons à Malines pour prendre les trois points", a confié Noë Dussenne avant d'évoquer la claque reçue l'année dernière en terres malinoises (3-1). "On a une revanche à prendre aussi là-bas. La défaite l'année dernière chez eux avait fait mal, on y va pour mettre les points sur les i. Mécontents, les supporters étaient montés sur le terrain, des moments que l'on ne veut plus revivre."

Ronny Deila enregistre le retour dans le groupe de Philip Zinckernagel, qui a purgé sa suspension suite à son exclusion contre les Carolos.

Les Rouches retrouveront derrière les Casernes une ancienne connaissance en la personne de Steven Defour. Il a remplacé Danny Buijs remercié après une série de trois défaites consécutives. Defour sera privé de Birger Verstraete, exclu contre La Gantoise.