Pro League: le déplacement du Charleroi au Cercle de Bruges

La 13e journée à peine clôturée, place déjà au match d'ouverture de la 14e journée de championnat ce vendredi, avec un déplacement compliqué pour le Sporting de Charleroi sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Après trois matchs sans victoire et un partage concédé contre Courtrai malgré un avantage de deux buts à la pause, le Sporting de Charleroi aborde un périlleux déplacement sur la pelouse d'un Cercle de Bruges en pleine bourre.

Depuis l'éviction de Dominik Thalhammer et la nomination de Miron Muslic comme T1, les Brugeois n'ont perdu qu'un seul match, contre l'Union, et ils viennent de réaliser un prometteur neuf sur douze, en profitant pour s'extraire de la zone rouge.

La tâche sera donc compliquée pour les Zèbres. Et si Edward Still ne s'attend pas à un miracle à Bruges, il espère que son équipe profitera de ce déplacement pour se relancer. "On ne va pas retourner la situation en un ou deux matchs. Mais, étape par étape, match par match, il faut commencer tout doucement à avancer positivement et recréer une forme de sérénité et de confiance."