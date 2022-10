Ostende - Zulte : malheur au vaincu !

Cette 14e journée de Jupiler Pro League se terminera par une bataille de bas de tableau, entre Ostende et Zulte-Waregem.

Malheur au vaincu, ce dimanche soir, en clôture de cette 14e journée de Jupiler Pro League. Le KV Ostende reçoit un Zulte-Waregem qui vient de remporter ses deux dernières rencontres, et qui pourrait être propulsé en dehors de la zone rouge en cas de troisième victoire consécutive.

Les Côtiers, dont la dernière victoire remonte au 10 septembre (1-0 contre Eupen) doivent impérativement sortir de cette spirale négative et recoller au haut de la colonne de droite le plus rapidement possible.

Une rencontre à suivre dès 21h00 sur Walfoot.be