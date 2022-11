Genk était bien trop en confiance pour un Charleroi sans idée

Le Sporting de Charleroi voulait confirmer sa belle victoire obtenue contre l'Antwerp. Mais deux problèmes se posaient ce vendredi : Genk est en pleine bourre, et le Sporting de Charleroi n'a pas vraiment montré grand-chose.

Deuxième match sans Edward Still pour les Zèbres, et on ne va pas se mentir d'entrée de jeu : c'est la première défaite pour Defays à la tête des Zèbres. Cela peut paraître un peu sec pour un début d'article parlant de ce match, mais c'est la triste réalité. Aussi triste que la prestation de Charleroi.

Le T1 intérimaire avait décidé de mettre une équipe défensive, si ce n'est dans les noms, dans l'animation. Cinq défenseurs assez bas, trois médians quelques mètres plus haut et le pauvre Benbouali tout seul en pointe : c'est un assez bon résumé de la "tactique" mise en place. Et tout cela s'écroule déjà comme un château de cartes dès les premières minutes lorsque Munoz est légèrement crocheté par Wasinski. C'est léger, oui, mais il y a bien le contact. Paul Onuachu ne se fait pas prier et transforme le penalty plein axe (8', 1-0).

Dès lors, c'est parti pour la réaction des Zèbres ! Ha ben ... non. Le plan de jeu reste le même et Vandevoordt passe une soirée bien tranquille et Genk fait tourner calmement le ballon. Hrosovsky tente même sa chance sans être dérangé, mais Koffi veille au grain. Il faut quand même relever une grosse occasion pour Wasinski, qui est monté en ligne et qui se retrouve seul dans le rectangle côté gauche. Cependant, il se tourne plus fort qu'un fauteuil dans "The Voice" pour chercher son pied droit et est contré par Munoz.

De son côté, Genk poursuit son plan de jeu et obtient un coup franc sur la droite. Mike Trésor est derrière le ballon, il centre pratiquement au sol et deux joueurs de Genk sont seuls pour reprendre le cuir. Le plus prompt, c'est ce bon vieux Onuachu qui signe un doublé grâce à une tête plongeante dont il a le secret (35', 2-0). Les têtes carolos sont basses, les joueurs rentrent au vestiaire.

Après la pause, Charleroi tente enfin de conserver un peu plus le ballon, mais rien n'y fait : les Zèbres ne parviennent pas à se montrer dangereux. Genk de son côté joue en mode mineur. Les occasions ne sont pas nombreuses, c'est vrai, mais on sent que la maîtrise est limbourgeoise. Le temps passe, les changements aussi, et Trésor tente une frappe enroulée que dévie assez facilement Koffi.

Mais les Zèbres vont profiter du relâchement local. Zorgane, côté gauche, centre dans le dos de la défense. Tout le monde s'arrête et Heymans est seul pour marquer dans le but pratiquement vide (67', 2-1). Dans la foulée, Zorgane s'essaie au tir, mais c'est aussi contré. Mais les Carolos ne peuvent y croire fort longtemps : esseulé sur la droite, Paintsil adresse un centre au sol pour Onuachu qui triple son compteur du soir et tape sur la tête des hommes de Defays (71', 3-1). Dans les arrêts de jeu, Onuachu plante même un quatrième but (90'+4, 4-1).

Le Sporting de Charleroi s'incline donc à Genk, quasiment avec l'impression de ne pas avoir tout tenté. Que les joueurs se donnent à 200% et se battent pour l'amour du blason est une chose, mais pour remporter des rencontres, il faut aussi avoir des idées offensives. Ces idées, les Zèbres les ont laissées au Mambourg.