(DIRECT) Mi-temps au Jan Breydel ! (1-0)

Les deux équipes ne voudront pas laisser filer Genk.

En début de saison, le Club de Bruges et l'Antwerp étaient cités parmi les favoris pour le titre cette saison en Pro League. Si les Anversois ont réussi leur début de championnat, les hommes de Van Bommel ont ensuite baissé de niveau et sont dans une mauvaise série qui leur a fait perdre la tête.

Pour le Club, c'est plutôt les montagnes russes, et c'est en globalité dû aux rencontres de Ligue des Champions. Ces duels, contre Porto, l'Atlético et le Bayer Leverkusen ont coûté beaucoup d'énergie aux joueurs de Carl Hoefkens et cela s'est ressenti à plusieurs reprises.

Actuellement, l'Antwero est à 9 points de Genk, Bruges à 11 et les deux équipes ne peuvent pas se permettre de lâcher du lest avant la pause Coupe du Monde et la prochaine rencontre qui se jouera à Noël. La pression sera énorme au Jan Breydel.