Voici les compos probables du choc Standard-Union

Le Standard de Liège reçoit l'Union Saint-Gilloise ce dimanche (16h) avant le long break provoqué par la Coupe du Monde.

Le Standard et l'Union auront à coeur de l'emporter pour faire plaisir à leurs supporters avant une longue trêve, mais aussi d'empocher les trois points afin d'effectuer une bonne opération au clasement. Cette rencontre est l’occasion pour le Standard de mettre les choses au point face à un concurrent direct et de rester aux portes du top 4. Les Rouches ont remporté toutes les grosses affiches jusqu’ici à Sclessin, balayant le Club de Bruges, l’Antwerp et le Sporting d'Anderlecht...

Les Rouches pourront compter sur Philip Zinckernagel et Nicolas Raskin. Exclu à Eupen, le Danois s’est vu proposer trois matchs dont un avec sursis par le Parquet. Le Standard a fait appel de cette décision et le dossier sera traité mardi prochain devant le Conseil disciplinaire. Quant au Diablotin, le Standard a également contesté les deux matchs effectifs. Le Liégeois sera de la partie dimanche tout comme Zinckernagel étant donné que sa suspension éventuelle ne débutera qu’à partir du 23 novembre. Ronny Deila doit seulement se passer des services de Nathan Ngoy et Renaud Emond en bord de Meuse.

Côté unioniste, Geraerts ne déplore qu’une seule absence dans son groupe : celle de Koki Machida. Pour le reste, aucune autre blessure ni suspension dans le noyau bruxellois.

Onze probable :

Standard de Liège : Bodart, Dussenne, Bokadi, Cimirot, Raskin, Dönnum, Fossey, Balikwisha, Zinckernagel, Canak, Dragus

Union SG : Moris, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden, Lynen, Amani, Teuma, Nieuwkoop, Lapoussin, Vanzeir, Boniface