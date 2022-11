Eupen reprend deux buts d'avance

64

Nuhu passe tout près du doublé mais tire dans le petit filet ! De l'autre côté, Vossen loupe une grosse occasion. Et dire que Zulte peut encore revenir dans ce match...



60

Lasse Vigen

Stan Braem





57

Mamadou Sangare

Lennert Hallaert





57

Novatus Dismas Miroshi

Oleksandr Drambaev





56



But de Boris Lambert (Stef Peeters)

Corner tiré au premier poteau, Lambert a bien trop facile pour reprendre de la tête et marquer le quatrième but eupenois



56

N'Dri tergiverse trop, dommage



55

Frappe bondissante de N'Dri, sur Bostyn



54

Fadera met Magnée dans le vent mais son centre ne trouve pas preneur



53

Cette seconde mi-temps semble un peu plus équilibrée que la première...



52

Bonne intervention de Paeshuyse sur Fadera dans le rectangle !



47

Bon centre de Davidson, que Magnée n'est pas loin de reprendre victorieusement



45+3



But de Zinho Gano (Coup de pied de réparation)

C'est bien tiré, hors de portée de Moser



45+3

Penalty sur cette faute de Peeters sur Rommens ? Oui, après vérification du VAR !



45+1

Bonne sortie de Moser devant Fadera



41



But de Isaac Nuhu (Jocelyn N’dri)

Mais Zulte, c'est catastrophique défensivement, là...Magnée profite d'une erreur de Rommens pour mettre sur N'Dri. Nuhu est là, seul, pour reprendre et réinstaller l'écart de deux buts.



40



But de Zinho Gano (Novatus Dismas Miroshi)

Gano reprend de la tête après une phase confuse sur corner. C'est 1-2, un peu de nulle part



38

Frappe de Davidson, au-dessus



36

Bostyn sauve les siens à nouveau ! Zulte est acculé devant son rectangle et en a plein les bottes



34

Ca se chauffe entre Tambedou et N'Dri. Déjà que le match n'est pas terrible, mais si en plus il commence à devenir violent...



33

Ohlalala ce contrôle totalement loupé de Miroshi...



32

Carte jaune pour Isaac Nuhu





30

Aaaah Vossen ! Il n'était pas loin de reprendre ce bon centre de Ciranni



29

Yentl Van Genechten

Isaac Christie-Davies

Van Genechten semble ne pas s'être remis d'un coup reçu à la cheville



26

Carte jaune pour Mamadou Sangare





23

Mais c'est incroyable de défendre aussi mal ! Dégagement complètement loupé par un joueur de l'Essevee ; sans Bostyn pour s'interposer devant Van Genechten, c'était 0-3.



20



But de Regan Charles-Cook

Willen manque une nouvelle fois son intervention et ne communique pas bien avec Tambedou. Charles-Cook dribble facilement et trouve sans aucun problème le chemin des filets.



18

Carte jaune pour Lasse Vigen





16

La tête de Gano sur ce centre de Vossen ! Moser se couche bien. La voilà, la première occase pour Zulte



15

Bon retour de Ciranni, parce que Bitumazala était dans une position plus qu'intéressante



14

Gano met la pression sur Lambert mais fait faute



10



But de Jocelyn N’dri

C'est tellement facile pour Eupen...N'Dri est lancé en profondeur et gagne son duel avec Willen. Il trompe Bostyn et met Eupen sur du velours



7

Bonne accélération de N'Dri, c'est dégagé en catastrophe



7

Premier corner pour Zulte, la défense d'Eupen se dégage bien



4

Premier bon mouvement via Charles-Cook, ça ne donne rien



1

Zulte Waregem - Eupen: 0-0





18:15

On fera ce qu'on peut pour vous décrire les évènements de ce match : le brouillard est assez fort (suite à des feux d'artifice tirés avant la rencontre)



Zulte Waregem: Alieu Fadera - Lasse Vigen - Jelle Vossen - Mamadou Sangare - Alessandro Ciranni - Moudou Tambedou - Nicolas Rommens - Louis Bostyn - Novatus Dismas Miroshi - Lukas Willen - Zinho Gano

Banc: Pape Diop - Lennert Hallaert - Sammy Bossut - Borja López Menéndez - Oleksandr Drambaev - Alioune Ndour - Nnamdi Chinonso Offor - Stan Braem



Eupen: Lennart Moser - Yentl Van Genechten - Jason Davidson - Isaac Nuhu - Stef Peeters - Regan Charles-Cook - Jocelyn N’dri - Gary Magnée - Nathan Bitumazala - Rune Paeshuyse - Boris Lambert

Banc: Sambou Soumano - James Jeggo - Jan Král - Isaac Christie-Davies - Djeidi Gassama - Teddy Alloh - Tom Roufosse