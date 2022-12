Suivez Seraing - Eupen en direct commenté

Les Pandas et les Métallos, qui s'affrontent en début de soirée, le savent : ce retour au championnat pourrait tout changer.

Le RFC Seraing (18ᵉ avec 11 points) et l'AS Eupen (15ᵉ avec 16 points) reprennent déjà le championnat en étant sous tension. La formule "malheur au vaincu" a vraiment tout son sens, car d'un côté, nous avons des Métallos en manque de points et de l'autre des Pandas qui veulent profiter de l'arrivée d'Edward Still pour s'extirper du bas du classement.

En ce qui concerne les hommes de Jean-Sébastien Legros, on peut même affirmer : malheur en cas de non-victoire. Après avoir un peu mis la Coupe de Belgique de côté, de façon compréhensive, les sociétaires du Pairay sont au pied du mur pour cette reprise et avant de rencontre Ostende, autre prétendant au sauvetage miraculeux. Un nul ne serait pas suffisant : Seraing a besoin d'un 6 sur 6.

Les Pandas, de leur côté, ont un peu plus de souplesse, mais ces derniers savent aussi qu'en cas de victoire ce vendredi, il y aurait 19 points au compteur, soit le même bilan... que Charleroi. Les deux équipes se retrouveront d'ailleurs le 7 janvier pour un duel particulier pour Edward Still et son frère Nico, qui étaient toujours dans le Hainaut il y a quelques semaines.