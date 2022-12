Déplacement piège pour l'Antwerp à Westerlo (live 20h)

Le Great Old veut confirmer sa démonstration contre le Standard en Coupe.

Comme lorsqu'il coachait Wolfsburg, Mark van Bommel voit son équipe fléchir après un départ canon. Les neuf victoires inaugurales en championnat ont fait place à une série en cours de deux succès sur les huit derniers matchs. La victoire 4-0 contre le Standard en Coupe a montré que le matricule 1 avait attaqué cette deuxième partie de saison par le bon bout.

Mais le déplacement à Westerlo ne s'annonce pas comme une partie de plaisir. Les Anversois avaient d'ailleurs été battus au Kuipje la saison passée alors que les Campinois évoluaient encore en D1B. Avec leur football généreux en courses et en spectacle (quatrième meilleure attaque de l'élite, pire défense des onze premiers classés), les hommes de Jonas de Roeck sont difficiles à contenir.

Le match se profile comme d'autant plus piégeux que Mark van Bommel doit se passer de nombreux cadres. En plus des absences attendues comme celles de Alhanssan Yusuf, Faris Haroun, Koji Mioshi, Sam Vines, Pieter Gerkens et Bjorn Engels, Jurgen Ekkelenkamp, Anthony Valencia et Christopher Scott manquent à l'appel par rapport au match de Coupe. Bonne nouvelle en revanche avec les retours de Vincent Janssen (titulaire aux côtés de Michael Frey) et de Michel-Ange Balikwisha, qui commence sur le banc. Première titularisation de la saison de l'Argentin Gaston Avila. Le jeune Arthur Vermeeren (17 ans) est quant à lui confirmé au milieu de terrain.

Côté campinois, Jonas de Roeck aligne son équipe type avec notamment la présence de Nacer Chadli sur le côté gauche.