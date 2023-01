(Direct) - Double erreur du Club de Bruges (1-1)

Ce dimanche, c'est face au leader, Genk, que Scott Parker entame sa carrière d'entraîneur au Club de Bruges.

L'entraîneur anglais aligne donc son premier onze de départ sous ses nouvelles couleurs, et il y a quelques surprises. Si on peut remarquer le retour de Mats Rits sur le banc, ce dernier sera aux côtés de... Clinton Mata.

Scott Parker a en effet décidé d'aligner, au regard de la composition, une défense à trois, composée de Mechele, Sylla et Meijer. Au milieu de terrain, Nielsen et Vanaken seront accompagnés de Balanta. Skov Olsen et Buchanan seront sur les flancs alors que Jutgla sera épaulé de Noa Lang.