Le match bascule entre Louvain et Courtrai (live)

Les deux équipes en sont à leur deuxième affrontement depuis la Coupe du Monde.

Louvain a été la première victime de la renaissance de Courtrai sous Bernd Storck : les Kerels avaient été s'imposer 1-3 à Den Dreef le 20 décembre dernier et a enchaîné par une autre belle victoire 1-0 face au Racing Genk. Malgré ce renouveau, l'équipe est sous pression : avec les victoires de Zulte Waregem et Seraing, Courtrai sent toujours la pression du bas de tableau sur les épaules avec l'avant-dernière place du classement. De son côté, Louvain veut prendre des points pour reprendre sa place dans le top 8, l'objectif de la saison, que lui a repris Saint-Trond.

Du côté des compositions, Marc Brys effectue trois changements par rapport à l'équipe qui a arraché un point en fin de match au FC Bruges : Mousa Al-Tamari relaye Jon Thorsteinsson tandis que Mandela Keita fait son retour dans l'entrejeu au détriment de Krystian Malinov. Autre revenant, Raphael Holzhauser est titularisé dans l'entrejeu pour permettre à Casper De Norre de glisser à gauche et ainsi remplacer Hamza Mendyl.

A Courtrai, Bernd Storck est toujours privé de Marko Ilic, Tom Vandenberghe est à nouveau titulaire dans les buts. Seul changement par rapport à l'équipe victorieuse de Genk : Pape Gueye relaye Abdelkahar Kadri en soutien de Felipe Avenatti. Première apparition sur le banc courtraisien pour Martin Wasinski, tout juste débarqué de Charleroi.