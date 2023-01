Défaite interdite pour le RFC Seraing

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing se déplace au KV Ostende lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League.

Pour ce déplacement à Ostende, il n’y a qu’une seule issue qui serait positive pour le RFC Seraing : la victoire. En cas de défaite, les Côtiers, qui occupent la position de premier non relégable, prendraient neuf points d’avance sur la lanterne rouge sérésienne...

Pour la réception des Métallos, Dominik Thalhammer doit toujours se passer des services de Katelaris, de McGehaan, d'Hornby et de d'Arpino. Néanmoins, le technicien autrichien pourrait reprendre les nouveaux venus Dwomoh et Rodin. Les deux recrues du KVO sont en forme selon le T1 des Côtiers.

Côté sérésien, Jean-Sébastien Legros doit toujours se passer des services de Kilota, Mouandilmadji, Ba et Galjé. De plus, le T1 du 18ème au classement a perdu un attaquant avec le départ en prêt d'Elisor du côté de Laval (Ligue 2). Les Métallos sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile et devront s'inspirer de leurs succès glanés à Eupen, à Malines et au Standard.