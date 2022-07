Anderlecht pour enchaîner, le Cercle pour lancer sa saison

Anderlecht se déplace au Cercle de Bruges pour enchaîner avec une seconde victoire d'affilée, tandis que les Groen & Zwart doivent se reprendre.

Le Cercle de Bruges ne réussissait pas à Anderlecht ces dernières saisons, et Felice Mazzù l'a constaté. Il va donc falloir faire mieux que ses prédécesseurs et aller chercher non seulement un résultat positif mais aussi une prestation confortable au Jan Breydel. Et le RSCA arrive en confiance : face à Ostende, les Mauves n'ont pas tremblé et paraissent sereins. Le calendrier de début de saison n'est pas compliqué et il va falloir capitaliser là-dessus pour déjà s'installer dans le wagon de tête.

Côté onze, pas de surprises à prévoir : les absents sont les mêmes que contre Ostende (Kana, Gomez, Sardella). Reste à voir si Majeed Ashimeru, touché la semaine passée, sera prêt à démarrer. Cela devrait être le cas. Devant, on attend du changement : Lior Refaelov, moyen contre Ostende et titulaire à la place d'un Raman souffrant, devrait céder sa place. Reste à voir si ce sera pour Benito Raman ou...Fabio Silva.

La sélection du RSC Anderlecht